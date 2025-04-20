Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,29
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,34
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,08
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,67
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,79
Економія при броні: -0,91 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
68.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,61
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
98.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,75
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
113.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,56
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
140.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,80
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
180.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,01
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
180.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,34
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
181.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,50
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
184.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,99
Економія при броні: -1,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
212.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,61
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
218.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,29
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
218.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,07
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
226.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,16
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
227.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,31
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
227.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,76
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
268.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком