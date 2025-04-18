Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
31,50
Економія при броні: -7,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,47
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,19
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,96
Економія при броні: -0,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
41,90
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
5.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,08
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,97
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, просп. Тичини Павла, 8
5.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,17
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Кирилівська, 125
6.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,32
Економія при броні: -1,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
6.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
32,50
Економія при броні: -7,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,07
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, просп. Тичини Павла, 15
6.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,20
Економія при броні: -1,32 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
42,60
Економія при броні: -10,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
7.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Урлівська, 23
7.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,37
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
8.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
28,93
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
8.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
28,98
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
8.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,45
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
8.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,76
Економія при броні: -0,88 грн