Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,13
Економія при броні: -1,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,63
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,88
Економія при броні: -1,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,11
Економія при броні: -1,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,07
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,66
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,19
Економія при броні: -1,16 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,47
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
6.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,00
Економія при броні: -1,12 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
8.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,03
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
8.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,56
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
8.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,38
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
9.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,26
Економія при броні: -1,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
9.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,26
Економія при броні: -1,23 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,66
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
28.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,87
Економія при броні: -0,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
32.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
24,78
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
51.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,42
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
64.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
23,93
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ХІТОЗАН" 50 г №1
Фармаком
25,65
Економія при броні: -2,13 грн