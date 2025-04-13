Рітоссе плющ (Ritosse ivy)
Рітоссе плющ інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: hederae helicis folium;
1 мл сиропу містить 7 мг плюща звичайного листя екстракту сухого (Extr. Hederae helicis e folium spir. sicc. ((4–8) : 1), (екстрагент: етанол 30%);
допоміжні речовини: калію сорбат; лимонна кислота моногідрат; сорбітол рідкий, що не кристалізується; ксантанова камедь; вода очищена;
1 мл сиропу містить 550 мг цукрозамінної речовини сорбіту, що відповідає 0,04 хлібної одиниці.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: світло-коричнева, злегка мутна, в’язка рідина зі специфічним запахом. Допускається наявність осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код АТХ R05C A12.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб рослинного походження, містить глікозидні сапоніни, що зумовлюють протикашльову, відхаркувальну, спазмолітичну та протимікробну дію. Знижує в’язкість мокротиння, полегшує його відходження.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Гострі запальні захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем.
Хронічні запальні захворювання бронхів — симптоматичне лікування.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до активної речовини, рослин родини Аралієвих, або до будь-якого іншого компонента лікарського засобу. Непереносимість фруктози.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Без консультації лікаря не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими лікарськими засобами, наприклад з кодеїном або декстрометорфаном.
При одночасному застосуванні інших лікарських засобів побічної дії сиропу Рітоссе® Плющ не спостерігалося. Тому цей лікарський засіб можна застосовувати разом з іншими лікарськими засобами, наприклад з антибіотиками.
Особливості застосування
Діти віком до 2 років повинні приймати Рітоссе® Плющ, сироп, лише під ретельним наглядом лікаря в умовах стаціонару.
Тривалий чи рецидивний кашель у дітей віком до 4 років вимагає медичного діагностування перед лікуванням. Якщо симптоми захворювання не зникають або з’являється задишка, гарячка, пропасниця, а також гнійне або криваве мокротиння при відкашлюванні, слід негайно проконсультуватися з лікарем.
Не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими лікарськими засобами, наприклад з кодеїном або декстрометорфаном, без консультації з лікарем.
З обережністю застосовувати пацієнтам із гастритом чи виразковою хворобою шлунка.
Важлива інформація про допоміжні речовини.
Цей лікарський засіб містить сполуки калію. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам зі зниженою функцією нирок або тим, хто дотримується низькокалієвої дієти.
Сироп Рітоссе® Плющ містить сорбіт. Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Через відсутність даних досліджень цей лікарський засіб не слід приймати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Рітоссе® Плющ, сироп, застосовувати всередину, відміряючи дозу за допомогою мірної ложки, що додається. Дітям віком від 1 до 6 років — по 2,5 мл 2 рази на добу, дітям від 6 до 12 років — по 5 мл 2 рази на добу, дорослим та дітям віком від 12 років — по 5 мл 3 рази на добу (вранці, вдень і ввечері).
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. У нескладних випадках тривалість лікування становить 1 тиждень. Для досягнення стійкого терапевтичного ефекту рекомендують продовжувати терапію ще 2–3 доби після поліпшення стану пацієнта.
Перед кожним застосуванням необхідно ретельно збовтувати сироп!
Якщо покращання стану пацієнта не настає, слід звернутися до лікаря щодо подальшого лікування.
Діти
Рітоссе® Плющ, сироп, застосовують дітям віком від 1 року. Дітям віком до 2 років застосовують лікарський засіб під ретельним наглядом лікаря в умовах стаціонару.
Передозування
Застосування доз, що перевищують рекомендовані, може викликати нудоту, блювання, діарею чи тривожне збудження. Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
Дуже рідко (менше 1 випадку на 10000) може проявлятися проносний ефект (у зв’язку з вмістом сорбіту), а також алергічні реакції: задишка, набряк слизових оболонок, висипання на шкірі, кропив’янка, свербіж.
У пацієнтів із підвищеною чутливістю можуть спостерігатися шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання, діарею, біль у животі.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу є важливою процедурою. Це дозволяє продовжувати моніторинг співвідношення «користь/ризик» для відповідного лікарського засобу. Медичним працівникам необхідно повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему повідомлень.
Термін придатності
1,5 року.
Після розкриття флакону препарат можна застосовувати протягом 3 місяців.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
У процесі зберігання можливе легке помутніння та незначна зміна присмаку сиропу, що не впливає на терапевтичні властивості лікарського засобу.
Упаковка
По 100 мл у флаконі, по 1 флакону з мірною ложкою в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.