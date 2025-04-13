Діти віком до 2 років повинні приймати Рітоссе® Плющ, сироп, лише під ретельним наглядом лікаря в умовах стаціонару.

Тривалий чи рецидивний кашель у дітей віком до 4 років вимагає медичного діагностування перед лікуванням. Якщо симптоми захворювання не зникають або з’являється задишка, гарячка, пропасниця, а також гнійне або криваве мокротиння при відкашлюванні, слід негайно проконсультуватися з лікарем.

Не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими лікарськими засобами, наприклад з кодеїном або декстрометорфаном, без консультації з лікарем.

З обережністю застосовувати пацієнтам із гастритом чи виразковою хворобою шлунка.

Важлива інформація про допоміжні речовини.

Цей лікарський засіб містить сполуки калію. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам зі зниженою функцією нирок або тим, хто дотримується низькокалієвої дієти.

Сироп Рітоссе® Плющ містить сорбіт. Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.