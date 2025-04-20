Рітоссе плющ (Ritosse ivy)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
205,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
198,79
Економія при броні: -12,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
215,90
Економія при броні: -12,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
195,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
195,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
225,13
Економія при броні: -9,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
221,04
Економія при броні: -49,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
232,49
Економія при броні: -60,72 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
224,27
Економія при броні: -62,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
195,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
195,00
Економія при броні: -17,00 грн