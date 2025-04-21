Рітоссе плющ (Ritosse ivy)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
187,99
Економія при броні: -38,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
205,86
Економія при броні: -37,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
207,44
Економія при броні: -20,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
206,67
Економія при броні: -20,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
210,33
Економія при броні: -24,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
233,67
Економія при броні: -47,36 грн