Рітоссе плющ (Ritosse ivy)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
240,57
Економія при броні: -14,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
236,76
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
232,76
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
238,68
Економія при броні: -13,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
235,04
Економія при броні: -9,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ