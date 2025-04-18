Рітоссе плющ (Ritosse ivy)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 506 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
212,70
Економія при броні: -20,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
231,35
Економія при броні: -19,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
227,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
212,70
Економія при броні: -24,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ