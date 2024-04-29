ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ*& (HEDERA HELIX*&) Діюча речовина
від 161,96 грн
від 104,66 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща Сироп, флакон скляний, 100 мл, № 1 Натурварен
від 107,02 грн
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща Сироп, флакон скляний, 250 мл, № 1 Натурварен
від 180,60 грн
Рітоссе® Плющ Сироп, 7 мг/мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Дарниця ФФ
від 108,10 грн
від 74,97 грн
Геделикс® сироп від кашлю Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 140,83 грн
Геделикс® краплі без спирту Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 124,74 грн
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Віола
від 130,00 грн
від 91,78 грн
від 161,52 грн
Івітусін Сироп, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 102,82 грн
Івітусін Сироп, флакон полімерний, 200 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Борщагівський ХФЗ
від 119,53 грн
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1 Віола
Немає в наявності
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Віола
Немає в наявності