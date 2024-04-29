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Активні речовини — “П”ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ*& (HEDERA HELIX*&)

ПЛЮЩ ЗВИЧАЙНИЙ*& (HEDERA HELIX*&) Діюча речовина

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Знайдено: 30 препаратів
Пектолван® Плющ сироп, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Пектолван® Плющ Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 1167 аптеках
від 161,96 грн
Ціни в аптеках
Гербіон® сироп плюща сироп, 7 мг/мл, флакон, 150 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; КРКА
Гербіон® сироп плюща Сироп, 7 мг/мл, флакон, 150 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 КРКА
В 1120 аптеках
від 165,38 грн
Ціни в аптеках
Проспан® сироп від кашлю сироп, флакон, 100 мл, з мірною чашкою, з мірною чашкою, № 1; Енгельгард Арцнайміттель
Проспан® сироп від кашлю Сироп, флакон, 100 мл, з мірною чашкою, з мірною чашкою, № 1 Енгельгард Арцнайміттель
В 1047 аптеках
від 210,88 грн
Ціни в аптеках
Проспан® форте таблетки шипучі від кашлю таблетки шипучі, 65 мг, саше, у коробці, у коробці, № 10; Енгельгард Арцнайміттель
Проспан® форте таблетки шипучі від кашлю Таблетки шипучі, 65 мг, саше, у коробці, у коробці, № 10 Енгельгард Арцнайміттель
В 818 аптеках
від 187,90 грн
Ціни в аптеках
Проспан® пастилки для розсмоктування від кашлю пастилки смоктальні, 26 мг, блістер, № 20; Енгельгард Арцнайміттель
Проспан® пастилки для розсмоктування від кашлю Пастилки смоктальні, 26 мг, блістер, № 20 Енгельгард Арцнайміттель
В 724 аптеках
від 215,03 грн
Ціни в аптеках
Пектолван® Плющ капсули, 52,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармак
Пектолван® Плющ Капсули, 52,5 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармак
В 693 аптеках
від 149,71 грн
Ціни в аптеках
Проспан® сироп від кашлю сироп, флакон, 200 мл, з мірною чашкою, з мірною чашкою, № 1; Енгельгард Арцнайміттель
Проспан® сироп від кашлю Сироп, флакон, 200 мл, з мірною чашкою, з мірною чашкою, № 1 Енгельгард Арцнайміттель
В 644 аптеках
від 346,63 грн
Ціни в аптеках
Гербіон® плющ льодяники, 35 мг, блістер, № 16; КРКА
Гербіон® плющ Льодяники, 35 мг, блістер, № 16 КРКА
В 538 аптеках
від 104,66 грн
Ціни в аптеках
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп, флакон скляний, 100 мл, № 1; Натурварен
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща Сироп, флакон скляний, 100 мл, № 1 Натурварен
В 533 аптеках
від 107,02 грн
Ціни в аптеках
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща сироп, флакон скляний, 250 мл, № 1; Натурварен
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща Сироп, флакон скляний, 250 мл, № 1 Натурварен
В 519 аптеках
від 180,60 грн
Ціни в аптеках
Рітоссе® Плющ сироп, 7 мг/мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Дарниця ФФ
Рітоссе® Плющ Сироп, 7 мг/мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Дарниця ФФ
В 422 аптеках
від 108,10 грн
Ціни в аптеках
Гедерин сироп, флакон, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Гедерин Сироп, флакон, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 373 аптеках
від 78,51 грн
Ціни в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полімерний, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 207 аптеках
від 74,97 грн
Ціни в аптеках
Проспан® розчин від кашлю розчин оральний, 35 мг/5 мл, стік, № 21; Енгельгард Арцнайміттель
Проспан® розчин від кашлю Розчин оральний, 35 мг/5 мл, стік, № 21 Енгельгард Арцнайміттель
В 195 аптеках
від 249,09 грн
Ціни в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Віола
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Віола
В 157 аптеках
від 190,00 грн
Ціни в аптеках
Геделикс® сироп від кашлю сироп, флакон, 100 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Геделикс® сироп від кашлю Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 110 аптеках
від 140,83 грн
Ціни в аптеках
Геделикс® краплі без спирту краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Геделикс® краплі без спирту Краплі оральні, розчин, флакон-крапельниця, 50 мл, № 1 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 92 аптеках
від 124,74 грн
Ціни в аптеках
Гедерин сироп, банка, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Гедерин Сироп, банка, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 73 аптеках
від 104,10 грн
Ціни в аптеках
Хедерал® Плющ сироп, флакон, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Вітаміни
Хедерал® Плющ Сироп, флакон, 200 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Вітаміни
В 57 аптеках
від 187,23 грн
Ціни в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Віола
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Віола
В 54 аптеках
від 130,00 грн
Ціни в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полімерний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1 Віола
В 30 аптеках
від 91,78 грн
Ціни в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1; Віола
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, 200 мл, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1 Віола
В 16 аптеках
від 161,52 грн
Ціни в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 10 аптеках
від 135,00 грн
Ціни в аптеках
Плюща сироп сироп, флакон полімерний, 100 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Віола
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, 100 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Віола
В 7 аптеках
від 81,70 грн
Ціни в аптеках
Івітусін сироп, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1; Борщагівський ХФЗ
Івітусін Сироп, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 3 аптеках
від 102,82 грн
Ціни в аптеках
Івітусін сироп, флакон полімерний, 200 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1; Борщагівський ХФЗ
Івітусін Сироп, флакон полімерний, 200 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 3 аптеках
від 119,53 грн
Ціни в аптеках
Проспан® краплі від кашлю краплі, 20 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Енгельгард Арцнайміттель
Проспан® краплі від кашлю Краплі, 20 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Енгельгард Арцнайміттель
В 74 аптеках інших міст
від 106,85 грн
Ціни в інших містах
Хедерал® Плющ сироп, флакон, 115 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Вітаміни
Хедерал® Плющ Сироп, флакон, 115 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Вітаміни
В 3 аптеках інших міст
від 116,03 грн
Ціни в інших містах
Плюща сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; Віола
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 200 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1 Віола
Немає в наявності
Плюща сироп сироп, флакон полімерний, у пачці, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Віола
Плюща сироп Сироп, флакон полімерний, у пачці, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Віола
Немає в наявності