Рітоссе плющ (Ritosse ivy)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
202,19
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
249,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
224,22
Економія при броні: -27,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
2.5 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Рітоссе® Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
264,56
Економія при броні: -15,87 грн