Бандаж колінного суглобу (Bandage for knee) (410988) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 475,35 грн
Без рецепта
1 шт від 475,35 грн 1 шт від 509,70 грн 1 шт від 430,00 грн 1 шт від 475,35 грн 1 шт від 371,75 грн 1 шт від 88,00 грн 1 шт від 92,45 грн 1 шт від 95,00 грн 1 шт від 107,75 грн 1 шт від 93,00 грн 1 шт від 103,53 грн 1 шт від 88,79 грн 1 шт від 93,00 грн 1 шт від 107,75 грн 1 шт від 93,00 грн 1 шт від 627,78 грн 1 шт від 107,75 грн 1 шт від 105,50 грн 1 шт від 1675,74 грн 1 шт від 107,75 грн 1 шт від 1671,89 грн 1 шт від 112,31 грн 1 шт від 1690,87 грн 1 шт від 110,00 грн 1 шт від 96,50 грн 1 шт від 1244,67 грн 1 шт від 390,50 грн 1 шт від 515,50 грн 1 шт від 998,94 грн 1 шт від 508,80 грн 1 шт від 171,20 грн 1 шт від 166,00 грн 1 шт Немає в наявності 2 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
3022, розмір 2
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби