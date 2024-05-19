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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУСТАВА ЗІГРІВАЮЧИЙ розмір 2, №1 - Київ (408686) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
150,00
Економія: -41,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
154,00
Економія: -45,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -41,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
150,00
Економія: -41,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -42,25 грн
107,75 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -41,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
Всього: упаковка (1)
154,00
Економія: -45,12 грн
108,88 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом