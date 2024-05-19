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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ 3022, розмір 4, №1 - Київ (733923) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
628,36 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
629,22 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
635,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
633,13 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
628,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Біокон
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Кирилівська, 122/1
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,50 грн
498,50 грн