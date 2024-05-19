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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 1 28-32, №1 - Київ (414472) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -37,00 грн
93,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -37,00 грн
93,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (2)
130,00
Економія: -37,00 грн
93,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом