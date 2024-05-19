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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 7 50-54, №1 - Київ (414478) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
131,00
Економія: -38,00 грн
93,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
110,67
Економія: -18,22 грн
92,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -37,00 грн
93,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
102,81
Економія: -12,95 грн
89,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -7,20 грн
88,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 3
Всього: упаковка (1)
111,50
Економія: -22,02 грн
89,48 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Доброхотова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -37,00 грн
93,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (3)
98,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
Всього: упаковка (1)
102,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
98,50
Економія: -9,02 грн
89,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
Всього: упаковка (1)
120,50
Економія: -31,02 грн
89,48 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (2)
112,05
Економія: -11,93 грн
100,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (1)
123,99
Економія: -34,51 грн
89,48 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
104,59
Економія: -8,49 грн
96,10 грн