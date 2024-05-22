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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинДетриселект (Detriselect)

Детриселект (Detriselect) (409994) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Детриселект (Detriselect)
Ціна в місті Київ
від 490,37 грн
Без рецепта
60 шт від 490,37 грн 60 шт, 250 мг від 271,84 грн 60 шт від 623,22 грн
В наявності в 266 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин