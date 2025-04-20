Детриселект (Detriselect)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
512,09
Економія при броні: -31,16 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1096,74
Економія при броні: -107,91 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
774,90
Економія при броні: -61,60 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
882,54
Економія при броні: -115,83 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
797,76
Економія при броні: -100,87 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
978,56
Економія при броні: -123,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
790,90
Економія при броні: -77,60 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
969,30
Економія при броні: -74,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
969,10
Економія при броні: -73,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
775,10
Економія при броні: -61,80 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
969,10
Економія при броні: -73,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
522,53
Економія при броні: -96,12 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
798,70
Економія при броні: -120,36 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
944,12
Економія при броні: -65,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
951,10
Економія при броні: -55,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
508,50
Економія при броні: -78,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1089,64
Економія при броні: -171,33 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма