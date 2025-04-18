Детриселект (Detriselect)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 358 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
508,30
Економія при броні: -61,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
493,40
Економія при броні: -127,62 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
835,10
Економія при броні: -216,09 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1028,60
Економія при броні: -266,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
804,21
Економія при броні: -134,62 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
986,47
Економія при броні: -161,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
493,40
Економія при броні: -127,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
847,73
Економія при броні: -41,52 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1040,71
Економія при броні: -50,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
835,10
Економія при броні: -216,09 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1028,60
Економія при броні: -266,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
463,05
Економія при броні: -16,39 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
783,47
Економія при броні: -26,86 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
466,01
Економія при броні: -28,45 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
789,41
Економія при броні: -48,07 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
968,32
Економія при броні: -97,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
803,68
Економія при броні: -78,62 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн