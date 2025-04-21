Детриселект (Detriselect)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
798,29
Економія при броні: -121,40 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
979,21
Економія при броні: -168,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
465,00
Економія при броні: -47,00 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
737,00
Економія при броні: -59,00 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
904,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
500,73
Економія при броні: -24,89 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1083,87
Економія при броні: -94,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
468,12
Економія при броні: -51,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
792,97
Економія при броні: -116,58 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
972,70
Економія при броні: -162,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
864,17
Економія при броні: -58,63 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1060,90
Економія при броні: -71,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
845,01
Економія при броні: -39,47 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1038,27
Економія при броні: -48,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
840,14
Економія при броні: -34,10 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1030,97
Економія при броні: -41,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
859,98
Економія при броні: -54,38 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
993,74
Економія при броні: -106,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
506,72
Економія при броні: -31,51 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
859,01
Економія при броні: -53,41 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
992,62
Економія при броні: -105,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
524,61
Економія при броні: -49,40 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
852,48
Економія при броні: -46,66 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
984,80
Економія при броні: -97,95 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
951,10
Економія при броні: -62,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
895,72
Економія при броні: -90,21 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
465,00
Економія при броні: -47,00 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
737,00
Економія при броні: -65,00 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
507,90
Економія при броні: -78,30 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
866,02
Економія при броні: -99,31 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1063,17
Економія при броні: -122,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
891,86
Економія при броні: -85,60 грн