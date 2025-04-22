Детриселект (Detriselect)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
775,10
Економія при броні: -64,80 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
950,90
Економія при броні: -62,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
508,30
Економія при броні: -70,90 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
496,00
Економія при броні: -58,60 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
791,70
Економія при броні: -81,40 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
969,10
Економія при броні: -80,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
526,60
Економія при броні: -50,56 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
890,93
Економія при броні: -85,38 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
508,30
Економія при броні: -70,90 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,12
Економія при броні: -48,76 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
893,54
Економія при броні: -86,12 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1053,77
Економія при броні: -64,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
470,36
Економія при броні: -42,33 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
880,87
Економія при броні: -171,89 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1081,40
Економія при броні: -91,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
462,74
Економія при броні: -34,30 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1063,89
Економія при броні: -73,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
474,16
Економія при броні: -46,13 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
515,98
Економія при броні: -39,80 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
838,84
Економія при броні: -32,65 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1029,67
Економія при броні: -40,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,81
Економія при броні: -59,38 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
855,31
Економія при броні: -49,78 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1093,65
Економія при броні: -103,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
834,81
Економія при броні: -28,54 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
482,71
Економія при броні: -26,89 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1090,77
Економія при броні: -80,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн