Детриселект (Detriselect)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
920,00
Економія при броні: -88,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
809,14
Економія при броні: -137,93 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
1098,19
Економія при броні: -107,27 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
459,00
Економія при броні: -47,00 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
737,00
Економія при броні: -65,00 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
904,00
Економія при броні: -80,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
737,00
Економія при броні: -59,00 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
904,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
789,60
Економія при броні: -79,30 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
462,11
Економія при броні: -62,94 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
865,43
Економія при броні: -98,72 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
960,22
Економія при броні: -134,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
784,70
Економія при броні: -112,99 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
737,00
Економія при броні: -59,00 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
904,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
477,20 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
807,50 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ДЕТРИСЕЛЕКТ 2000 капсули 250 мг №60
ФІЛ Інтер Фарма
471,52
Економія при броні: -71,69 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 4000 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
806,96
Економія при броні: -40,25 грн
ДЕТРИСЕЛЕКТ 5600 капсули №60
ФІЛ Інтер Фарма
991,00 грн