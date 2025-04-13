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Інші засоби по догляду за порожниною рота
Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)
3 препарати
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Зубочистка з освіжаючою ниткою
Тм манорм №36
ВІК-А
від
48,25
грн
в 242 аптеках
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Зубочистка з освіжаючою ниткою
Тм манорм №50
ВІК-А
від
67,58
грн
в 225 аптеках
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Зубочистка з освіжаючою ниткою
Тм манорм №8
ВІК-А
від
20,61
грн
в 39 аптеках інших міст
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Кількість штук в упаковці
8
36
50
Ціни в
Київ
від
48,25
грн
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Характеристики
Виробник
ВІК-А
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
36 шт.
Косметичні засоби
4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота
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