Київ
Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Вінниця (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 39 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
54,89 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
75,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
49,72 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
50,90 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
79,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
50,00 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,56 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
59,50 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
101,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,45 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
91,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,98 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,16 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,35 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,10 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
91,55 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
67,10 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
89,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,92 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
91,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,10 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,20 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
54,78 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,13 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,89 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
74,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 39
4.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,21 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
77,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
61,88 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,05 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
63,10 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
86,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
61,95 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
84,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
88,30 грн
ГоловнаКошикОбране