Київ
Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 38 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,28 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
78,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
59,50 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
80,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,29 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
67,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
54,86 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
59,50 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
69,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
55,09 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
59,40 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
75,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,88 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,01 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,53 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,29 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,29 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,09 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
78,50 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
103,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,17 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
70,20 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
97,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,06 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
49,62 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
67,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
62,80 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
51,20 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
69,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,90 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,04 грн
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