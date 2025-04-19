Київ
Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 36 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,18 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №8
ВІК-А
27,71 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,98 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,90 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
64,60 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,21 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,08 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,08 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,41 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
77,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
3.7 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №8
ВІК-А
24,73 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,27 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,53 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
88,30 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
64,60 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Європейська, 37
3.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,12 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,24 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
77,45 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
56,55 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,52 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
70,20 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
101,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,35 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
78,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
64,60 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,28 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33
5.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,71 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,10 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Сегедська, 13
5.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,38 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,85 грн
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