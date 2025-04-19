Київ
Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 90 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,88 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
77,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
73,00 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
80,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
59,50 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
97,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,36 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
46,91 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,02 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,21 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
62,80 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
86,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,18 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
70,20 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
97,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
62,80 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
86,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,40 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
89,90 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
129,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
60,40 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
86,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 42
4.7 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,62 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,04 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
84,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
49,89 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
67,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 27
5.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,51 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
77,67 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
60,40 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
86,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
5.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,99 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
84,60 грн
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