Київ
Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 228 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,09 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
91,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,88 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
91,72 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,16 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,37 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,18 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,42 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,31 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
90,71 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,12 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
78,16 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
56,65 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
91,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,16 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
68,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,64 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,04 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,54 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,09 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,30 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,97 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,18 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
56,88 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
67,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,66 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,34 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
90,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
52,98 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
91,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,00 грн
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