Київ
Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Зубочистки із зубною ниткою (Toothpicks with dental floss)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 39 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
54,70 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
92,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
51,39 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
64,60 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
89,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
77,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
57,00 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,67 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
93,40 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
124,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,28 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
64,60 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
74,40 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
66,73 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,16 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
75,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
59,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
47,07 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
72,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
59,40 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
88,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
53,01 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
73,92 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 5
53.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
57,20 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
68,20 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
94,40 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
68,20 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
94,40 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
Зубочистка з освіжаючою ниткою №36
ВІК-А
57,20 грн
Зубочистка з освіжаючою ниткою №50
ВІК-А
90,00 грн
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