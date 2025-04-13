Фармакодинаміка.

Механізм дії

Моксифлоксацин, фторхінолон четвертого покоління, пригнічує ДНК-гіразу та топоізомеразу IV, які необхідні для реплікації, репарації та рекомбінації ДНК бактерій.

Механізм резистентності

Резистентність до фторхінолонів, включаючи моксифлоксацин, зазвичай виникає при хромосомних мутаціях у генах, що кодують ДНК-гіразу та топоізомеразу IV. У грамнегативних бактерій резистентність до моксифлоксацину може виникнути через мутації у mar (мультирезистентність) та qnr (резистентність до хінолонів) системних генів. Перехресна резистентність з бета-лактамами, макролідами та аміноглікозидами малоймовірна через різницю у способі дії.

Граничні значення

Європейським Комітетом із визначення чутливості до антибіотиків (EUCAST) встановлено такі граничні значення мінімальної пригнічувальної концентрації (МПК) (мг/л):

Мікроорганізми Чутливість Резистентність Штами Staphylococcus ≤ 0,5 мг/л 1 мг/л Streptococcus A, B, C, G ≤ 0,5 мг/л 1 мг/л Streptococcus pneumoniae ≤ 0,5 мг/л 0,5 мг/л Haemophilus influenzae ≤ 0,5 мг/л 0,5 мг/л Moraxella catarrhalis ≤ 0,5 мг/л 0,5 мг/л Enterobacteriaceae ≤ 0,5 мг/л 1 мг/л Невидоспецифічні штами ≤ 0,5 мг/л 1 мг/л

Граничні значення in vitro використовують для прогнозування клінічної ефективності моксифлоксацину при системному застосуванні. Ці граничні значення можуть бути неприйнятними при застосуванні лікарського засобу місцево в око, оскільки при місцевому застосуванні використовуються більші концентрації та місцеві фізичні/хімічні умови можуть впливати на активність препарату у місці введення.

Чутливість

Розповсюдженість набутої резистентності може змінюватися географічно та у часі для відповідних штамів мікроорганізмів, тому бажано мати місцеву інформацію щодо резистентності мікроорганізмів, особливо при лікуванні тяжких інфекцій.

При необхідності слід звернутися за порадою до спеціаліста, якщо місцева розповсюдженість резистентності є такою, що активність моксифлоксацину, принаймні проти деяких видів інфекцій, сумнівна.

Чутливі штами Аеробні грампозитивні мікроорганізми Штами Corynebacterium, включаючи Corynebacterium diphtheriae Staphylococcus aureus (чутливі до метициліну) Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus групи viridans Аеробні грамнегативні мікроорганізми Enterobacter cloacae Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca Moraxella catarrhalis Serratia marcescens Анаеробні мікроорганізми Proprionibacterium acnes Інші мікроорганізми Chlamydia trachomatis Умовно резистентні штами Аеробні грампозитивні мікроорганізми Staphylococcus aureus (резистентні до метициліну) Staphylococcus, коагулазонегативні штами (резистентні до метициліну) Аеробні грамнегативні мікроорганізми Neisseria gonorrhoeae Інші мікроорганізми Відсутні Резистентні мікроорганізми Аеробні грамнегативні мікроорганізми Pseudomonas aeruginosa Інші мікроорганізми Відсутні

Фармакокінетика.