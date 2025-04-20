Львів (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
256,30
Економія при броні: -13,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
277,10
Економія при броні: -34,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
268,23
Економія при броні: -28,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,20
Економія при броні: -27,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
251,50
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,90
Економія при броні: -28,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,60
Економія при броні: -28,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,90
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
279,30
Економія при броні: -36,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен