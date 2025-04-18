Харків (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
264,16
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
274,10
Економія при броні: -10,14 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
269,67
Економія при броні: -39,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,71
Економія при броні: -28,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
280,10
Економія при броні: -37,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен