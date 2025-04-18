Київ (адресу не вказано)
Доступно в 558 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,34
Економія при броні: -33,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,90
Економія при броні: -16,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,03
Економія при броні: -17,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
275,31
Економія при броні: -45,49 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
287,18
Економія при броні: -43,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
268,20
Економія при броні: -13,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
264,60
Економія при броні: -10,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
281,56
Економія при броні: -10,88 грн