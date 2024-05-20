МОКСИФЛОКСАЦИН (MOXIFLOXACINUM) Діюча речовина
АБЗ з групи фторхінолонів, а/б четвертого покоління, активний проти широкого спектру Гр(+) та Гр(-) патогенних м/о, атипових, та анаеробних м/о, що викликають інфекційні захворювання очей; пригнічує топоізомеразу ІІ (ДНК-гіраза) і топоізомеразу IV, ферменти, необхідні для реплікації, транскрипції, репарації та рекомбінації ДНК бактерій; менше виникає резистентних мутантних штамів Гр(+) бактерій порівняно з групою попередніх фторхінолонів; заміщуюча група С-7 моксифлоксацину перешкоджає механізму активного виведення хінолонів з клітини бактерій; часто проявляє бактерицидну дію в концентраціях рівних або трохи більших за пригнічуючі концентрації; м/о, резистентні до β-лактамних а/б, макролідів та аміноглікозидів, можуть бути чутливими до моксифлоксацину.
бактеріальні кон’юнктивіти, спричинені чутливими штамами м/о.
закапувати по 1 крап. в уражене око 3 р/добу; зазвичай стан покращується протягом 5 днів, після чого лікування продовжувати ще наступні 2-3 дні; тривалість лікування залежить від ступеня тяжкості захворювання.
підвищена чутливість до активної речовини, інших хінолонів або до будь- якого з компонентів препарату.
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