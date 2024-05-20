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Активні речовини — “М”МОКСИФЛОКСАЦИН (MOXIFLOXACINUM)

МОКСИФЛОКСАЦИН (MOXIFLOXACINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 40 препаратів
Вігамокс® краплі очні, 0,5 %, флакон-крапельниця, 5 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1; Новартіс Фарма
Вігамокс® Краплі очні, 0,5 %, флакон-крапельниця, 5 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1 Новартіс Фарма
В 885 аптеках
від 215,79 грн
Ціни в аптеках
Авелокс® таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; Байєр
Авелокс® Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 Байєр
В 692 аптеках
від 416,26 грн
Ціни в аптеках
Цитомоксан® краплі очні, 0,5 %, флакон у пачці, 5 мл, № 1; Фармак
Цитомоксан® Краплі очні, 0,5 %, флакон у пачці, 5 мл, № 1 Фармак
В 673 аптеках
від 148,50 грн
Ціни в аптеках
Моксифлоксацин таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер у пачці, № 5; Технолог
Моксифлоксацин Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер у пачці, № 5 Технолог
В 448 аптеках
від 114,00 грн
Ціни в аптеках
Моксикум таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7; Уорлд Медицин
Моксикум Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7 Уорлд Медицин
В 412 аптеках
від 188,17 грн
Ціни в аптеках
Тамвелер краплі очні, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Фарматен
Тамвелер Краплі очні, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Фарматен
В 405 аптеках
від 180,40 грн
Ціни в аптеках
Мофлакса® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; КРКА
Мофлакса® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 КРКА
В 390 аптеках
від 171,57 грн
Ціни в аптеках
Авелокс® розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Байєр
Авелокс® Розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Байєр
В 306 аптеках
від 782,79 грн
Ціни в аптеках
Тімоксі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7; Алкалоїд
Тімоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7 Алкалоїд
В 128 аптеках
від 260,08 грн
Ціни в аптеках
Мофлакса® розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; КРКА
Мофлакса® Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 КРКА
В 108 аптеках
від 99,00 грн
Ціни в аптеках
Монафокс краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Адамед Фарма
Монафокс Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Адамед Фарма
В 105 аптеках
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
Моксифлоксацин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; Артеріум Лтд
Моксифлоксацин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 Артеріум Лтд
В 63 аптеках
від 156,18 грн
Ціни в аптеках
Моксифлоксацин таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер у пачці, № 7; undefined
Моксифлоксацин Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер у пачці, № 7
В 58 аптеках
від 168,81 грн
Ціни в аптеках
Мофлакса® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7; КРКА
Мофлакса® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7 КРКА
В 55 аптеках
від 239,27 грн
Ціни в аптеках
Моксифлоксацин таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер у пачці, № 10; undefined
Моксифлоксацин Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер у пачці, № 10
В 47 аптеках
від 228,83 грн
Ціни в аптеках
Атовакс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; КУСУМ ФАРМ ООО
Атовакс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 КУСУМ ФАРМ ООО
В 33 аптеках
від 133,62 грн
Ціни в аптеках
Фамокс розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; Фармак
Фамокс Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 Фармак
В 23 аптеках
від 252,10 грн
Ціни в аптеках
Моксимак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; Маклеодс Фармасьютикалс
Моксимак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 Маклеодс Фармасьютикалс
В 20 аптеках
від 132,10 грн
Ціни в аптеках
Моксин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Моксин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
В 19 аптеках
від 166,45 грн
Ціни в аптеках
Моксифлокс-Інфузія® розчин для інфузій, 400 мг, пляшка, 250 мл, № 1; Інфузія
Моксифлокс-Інфузія® Розчин для інфузій, 400 мг, пляшка, 250 мл, № 1 Інфузія
В 16 аптеках
від 218,91 грн
Ціни в аптеках
Моксифлоксацин-Фармекс таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Моксифлоксацин-Фармекс Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 10 аптеках
від 110,34 грн
Ціни в аптеках
Моксифлоксацин-Тева розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Тева Україна
Моксифлоксацин-Тева Розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Тева Україна
В 5 аптеках
від 621,14 грн
Ціни в аптеках
Моксифлоксацин-Фармекс краплі очні, 5 мг/мл, флакон з кришкою-крапельницею, 5 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Моксифлоксацин-Фармекс Краплі очні, 5 мг/мл, флакон з кришкою-крапельницею, 5 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 5 аптеках
від 113,67 грн
Ціни в аптеках
Мофіцин розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Мофіцин Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
В 5 аптеках
від 533,60 грн
Ціни в аптеках
Максіцин® концентрат для приготування інфузійного розчину, 400 мг/20 мл, флакон, 20 мл, № 1; Юрія-Фарм
Максіцин® Концентрат для приготування інфузійного розчину, 400 мг/20 мл, флакон, 20 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 4 аптеках
від 404,77 грн
Ціни в аптеках
Моксетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Гетеро Лабс Лімітед
Моксетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс Лімітед
В 3 аптеках
від 302,51 грн
Ціни в аптеках
Моксифлоксацин-Дарниця розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; Дарниця ФФ
Моксифлоксацин-Дарниця Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 3 аптеках
від 281,57 грн
Ціни в аптеках
Моксанацин розчин для інфузій, 1,6 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Моксанацин Розчин для інфузій, 1,6 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 2 аптеках
від 505,03 грн
Ціни в аптеках
Авецин-Н розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1; ООО "Фармасел"
Авецин-Н Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 1 ООО "Фармасел"
В 2 аптеках
від 466,20 грн
Ціни в аптеках
Авецин-Н розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Авецин-Н Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 1 аптеці
від 439,90 грн
Ціни в аптеках
Моксифлоксацин-Віста розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Моксифлоксацин-Віста Розчин для інфузій, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 5 аптеках інших міст
від 417,00 грн
Ціни в інших містах
Моксимак розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, контейнер поліпропіленовий, 250 мл, № 1; Фарматрейд
Моксимак Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, контейнер поліпропіленовий, 250 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеці інших міст
від 410,76 грн
Ціни в інших містах
Моксифлоксацин Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7; Sandoz
Моксифлоксацин Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7 Sandoz
Немає в наявності
Моксивар таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Ауробіндо Фарма
Моксивар Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Мофлакса® розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 5; КРКА
Мофлакса® Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, флакон, 250 мл, № 5 КРКА
Немає в наявності
Моксифлоксацин-Фармекс таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Моксифлоксацин-Фармекс Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Тімоксі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5; Алкалоїд
Тімоксі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 5 Алкалоїд
Немає в наявності
Моксифлоксацин розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, контейнер поліпропіленовий, 250 мл, № 1; Фарматрейд
Моксифлоксацин Розчин для інфузій, 400 мг/250 мл, контейнер поліпропіленовий, 250 мл, № 1 Фарматрейд
Немає в наявності
Моксифлоксацин Віосер розчин для інфузій, 1,6 мг/мл, флакон, 250 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Моксифлоксацин Віосер Розчин для інфузій, 1,6 мг/мл, флакон, 250 мл, № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Моксифлоксацин таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Астрафарм
Моксифлоксацин Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Астрафарм
Немає в наявності

АБЗ з групи фторхінолонів, а/б четвертого покоління, активний проти широкого спектру Гр(+) та Гр(-) патогенних м/о, атипових, та анаеробних м/о, що викликають інфекційні захворювання очей; пригнічує топоізомеразу ІІ (ДНК-гіраза) і топоізомеразу IV, ферменти, необхідні для реплікації, транскрипції, репарації та рекомбінації ДНК бактерій; менше виникає резистентних мутантних штамів Гр(+) бактерій порівняно з групою попередніх фторхінолонів; заміщуюча група С-7 моксифлоксацину перешкоджає механізму активного виведення хінолонів з клітини бактерій; часто проявляє бактерицидну дію в концентраціях рівних або трохи більших за пригнічуючі концентрації; м/о, резистентні до β-лактамних а/б, макролідів та аміноглікозидів, можуть бути чутливими до моксифлоксацину.

бактеріальні кон’юнктивіти, спричинені чутливими штамами м/о.

закапувати по 1 крап. в уражене око 3 р/добу; зазвичай стан покращується протягом 5 днів, після чого лікування продовжувати ще наступні 2-3 дні; тривалість лікування залежить від ступеня тяжкості захворювання.

підвищена чутливість до активної речовини, інших хінолонів або до будь- якого з компонентів препарату.

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