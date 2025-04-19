Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
265,81
Економія при броні: -23,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
275,73
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,90
Економія при броні: -28,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,34
Економія при броні: -30,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
273,47
Економія при броні: -37,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
289,72
Економія при броні: -18,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
264,92
Економія при броні: -21,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,35
Економія при броні: -35,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
268,87
Економія при броні: -25,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен