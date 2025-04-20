Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
276,15
Економія при броні: -28,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,71
Економія при броні: -27,16 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
262,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
262,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,90
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,10
Економія при броні: -25,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
268,17
Економія при броні: -28,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,86
Економія при броні: -57,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
269,67
Економія при броні: -54,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
279,50
Економія при броні: -8,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
268,84
Економія при броні: -52,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
272,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
262,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
266,70
Економія при броні: -51,29 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Тамвелер краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
270,90
Економія при броні: -26,10 грн