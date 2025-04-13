Парацетамол, комбінації без психолептиків

Хелпекс антиколд (Helpex anticold)

4 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
Хелпекс® Антиколд
Хелпекс® Антиколд
Таблетки блістер №100
Мові Хелс ГмбХ
від 753,30 грн
в 820 аптеках
Знайти в аптеках
Хелпекс® Антиколд
Хелпекс® Антиколд
Таблетки блістер №80
Мові Хелс ГмбХ
від 570,53 грн
в 498 аптеках
Знайти в аптеках
Хелпекс® Антиколд
Хелпекс® Антиколд
Таблетки блістер №10
Мові Хелс ГмбХ
Немає в наявності
Хелпекс® Антиколд
Хелпекс® Антиколд
Таблетки блістер №4
Мові Хелс ГмбХ
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 570,53 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Мові Хелс ГмбХ
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
ATC-група