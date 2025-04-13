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Парацетамол, комбінації без психолептиків
Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
4 препарати
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Хелпекс® Антиколд
Таблетки блістер №100
Мові Хелс ГмбХ
від
753,30
грн
в 820 аптеках
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Хелпекс® Антиколд
Таблетки блістер №80
Мові Хелс ГмбХ
від
570,53
грн
в 498 аптеках
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Хелпекс® Антиколд
Таблетки блістер №10
Мові Хелс ГмбХ
Немає в наявності
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Хелпекс® Антиколд
Таблетки блістер №4
Мові Хелс ГмбХ
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
4
10
80
100
Ціни в
Київ
від
570,53
грн
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Характеристики
Виробник
Мові Хелс ГмбХ
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
ATC-група
N02B E51 Парацетамол, комбінації без психолептиків
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