Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1330,50
Економія при броні: -517,90 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1209,60
Економія при броні: -397,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
467,01
Економія при броні: -36,14 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
988,83
Економія при броні: -257,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
989,64
Економія при броні: -258,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
467,01
Економія при броні: -36,14 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
785,28
Економія при броні: -297,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1088,64
Економія при броні: -357,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
604,80
Економія при броні: -198,50 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1098,70
Економія при броні: -286,10 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс