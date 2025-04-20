Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
735,60
Економія при броні: -172,65 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1329,30
Економія при броні: -516,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1174,14
Економія при броні: -442,80 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1329,30
Економія при броні: -516,70 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1329,30
Економія при броні: -516,70 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1324,50
Економія при броні: -511,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
241,70
Економія при броні: -79,18 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1330,50
Економія при броні: -517,90 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
133,74
Економія при броні: -21,15 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
931,35
Економія при броні: -362,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1209,60
Економія при броні: -397,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
604,80
Економія при броні: -198,50 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1208,50
Економія при броні: -395,90 грн