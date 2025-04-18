Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 813 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
883,44
Економія при броні: -175,41 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1196,46
Економія при броні: -465,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
930,58
Економія при броні: -361,76 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
802,44
Економія при броні: -94,41 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1208,50
Економія при броні: -395,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1084,20
Економія при броні: -32,53 грн