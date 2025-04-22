Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1209,60
Економія при броні: -397,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1084,20
Економія при броні: -32,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
845,95
Економія при броні: -277,13 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1329,40
Економія при броні: -516,80 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1209,60
Економія при броні: -397,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1329,30
Економія при броні: -516,70 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1046,30
Економія при броні: -233,70 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн