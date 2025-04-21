Хелпекс антиколд (Helpex anticold)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
664,65
Економія при броні: -258,35 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
725,76
Економія при броні: -238,20 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1047,20
Економія при броні: -234,60 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1329,30
Економія при броні: -516,70 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1197,45
Економія при броні: -466,11 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1209,60
Економія при броні: -397,00 грн