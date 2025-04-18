Київ
Хелпекс антиколд (Helpex anticold)

Хелпекс антиколд (Helpex anticold)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 304 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1070,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
902,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1063,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
926,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1063,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
562,65 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
220,12 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
309,12 грн
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
742,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
945,18 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
797,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
527,35 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1086,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
902,00 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1063,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1088,64
Економія при броні: -357,30 грн
731,34 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
742,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1049,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
660,44 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1083,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
943,56 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №80
Мові Хелс
1107,30 грн
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
1305,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Хелпекс® Антиколд таблетки блістер №100
Мові Хелс
949,23 грн
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