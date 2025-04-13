катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні

Катетер венозний (Venous catheter)

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КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ)
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ)
Кв-2 (1,0) g-15 з метеликом №1
Каммед
від 77,05 грн
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КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ)
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ)
Кв-3 (2,0 х 1,4) рентгеноконтрастний, з метеликом №1
Каммед
від 88,60 грн
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Ціни в Київ
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Характеристики
Виробник
Каммед
Форма випуску
Кв-2 (1,0)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби