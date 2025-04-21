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Катетер венозний (Venous catheter)
Катетер венозний (Venous catheter)
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
174.0 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
83,30
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
380.6 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
105,49
Економія при броні:
-0,26 грн
105,23
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Рогозівська, 6
402.6 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
88,60
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
466.6 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
131,02
Економія при броні:
-5,50 грн
125,52
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
585.3 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
77,30
Економія при броні:
-0,01 грн
77,29
грн
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