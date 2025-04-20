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Катетер венозний (Venous catheter)
Катетер венозний (Venous catheter)
Львів
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
76,19
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
422.7 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
105,10
Економія при броні:
-0,14 грн
104,96
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Рогозівська, 6
479.2 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
88,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
505.7 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
83,30
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
871.4 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
131,51
Економія при броні:
-5,99 грн
125,52
грн
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