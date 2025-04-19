Київ
Про товар
Ціни
Катетер венозний (Venous catheter)
Катетер венозний (Venous catheter)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Захарівка, вул. Паркова, 2
117.7 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
83,30
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
402.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
104,93
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Рогозівська, 6
441.0 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
88,60
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
523.1 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
77,18
Економія при броні:
-0,05 грн
77,13
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
569.7 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
132,31
Економія при броні:
-6,79 грн
125,52
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню