Київ
Про товар
Ціни
Катетер венозний (Venous catheter)
Катетер венозний (Venous catheter)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Доступно в 2 аптеках у Харків
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
132,31
Економія при броні:
-6,79 грн
125,52
грн
Забронювати
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Рогозівська, 6
399.5 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
88,60
грн
Забронювати
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
452.1 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
104,67
Економія при броні:
-0,97 грн
103,70
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Захарівка, вул. Паркова, 2
560.8 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
83,30
грн
Забронювати
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
842.4 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
77,23
Економія при броні:
-1,06 грн
76,17
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню