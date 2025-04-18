Київ
Катетер венозний (Venous catheter)

Катетер венозний (Venous catheter)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
132,31
Економія при броні: -6,79 грн
125,52 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Київ, вул. Рогозівська, 6
399.5 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
88,60 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
452.1 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
104,67
Економія при броні: -0,97 грн
103,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Захарівка, вул. Паркова, 2
560.8 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
83,30 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
842.4 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
77,23
Економія при броні: -1,06 грн
76,17 грн
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