Київ
Катетер венозний (Venous catheter)

Катетер венозний (Venous catheter)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
257.2 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
134,15
Економія при броні: -8,63 грн
125,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
409.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
83,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Рогозівська, 6
436.1 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
88,60 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
455.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
104,79 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
781.5 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
77,44
Економія при броні: -0,79 грн
76,65 грн
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