Київ
Катетер венозний (Venous catheter)

Катетер венозний (Venous catheter)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
279.4 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
83,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
315.9 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
134,15
Економія при броні: -8,63 грн
125,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Рогозівська, 6
344.7 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-3 (2,0 х 1,4) №1
Каммед
88,60 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
349.3 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
104,74
Економія при броні: -1,09 грн
103,65 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
650.5 км
КАТЕТЕР ВЕНОЗНИЙ (ПІДКЛЮЧИЧНИЙ) КВ-2 (1,0) №1
Каммед
77,67 грн
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