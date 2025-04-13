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Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Картера (Cartera)
Ціни в
Київ
від
274,99
грн
В 435 аптеках
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Характеристики
Виробник
Зандра Лайфсайєнсіз
Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Ціни в
Київ
від
274,99
грн
В 435 аптеках
Знайти в аптеках
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